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объясните как обратить в десятичную дробь 11\400 21\168 35\280 47\376 решение Разложить знаменатель исходной дроби на множители и убедиться, что она вообще представима в виде десятичной. Т.е. проверить, чтобы в разложении присутствовали только множители 2 и 5. Сосчитать, сколько двоек и пятерок присутствует в разложении. Подобрать такой дополнительный множитель, чтобы количество двоек и пятерок сравнялось. Умножить числитель и знаменатель исходной дроби на этот множитель, чтобы в знаменателе получился результат 10^n, т.е. 10; 100; 1000 и т.д. 11/400=11/(2*2*5*5*2*2)=(11*5*5)/(2*2*5*5*2*2*5*5)=275/10000=0,0275 21/168=7/56=(3*7)/(2*2*2*3*7)=1/(2*2*2)=(1*5*5*5)/(2*2*2*5*5*5)=125/1000=0,125 35/280=(7*5)/(2*5*2*7*2)=1/(2*2*2)=(1*5*5*5)/(2*2*2*5*5*5)=125/1000=0,125 47/376=47/(47*8)=1/8=1/(2*2*2)=(1*5*5*5)/(2*2*2*5*5*5)=125/1000=0,125