Катер в 11:00 вышел из пункта А в пункт В, расположенный в 30 км от А. Пробыв в пункте 2 часа 40 минут, катер отправился назад и вернулся в пункт А в 19:00. Определите (в км/ч) собственную скорость катера, если известно, что ск...
Алгебра
Катер в 11:00 вышел из пункта А в пункт В, расположенный в 30 км от А. Пробыв в пункте 2 часа 40 минут, катер отправился назад и вернулся в пункт А в 19:00. Определите (в км/ч) собственную скорость катера, если известно, что скорость течения реки 3 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19-11=8ч 8ч=480мин 2ч 40 мин =120 мин 480-160=320мин 320мин=5ч 20 мин 320:30=10км\ч 10+3=13км\ч (по течению) 10-3=7км\ч (против течния)
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