Найдите все существительные и сделайте морфологический разбор. Например: 1. Дело - сущ. (что?). 2. Н. Ф.- дело; нариц.,неодуш., ср. р 2-е скл., в Вин. П. В Ед. ч. 3,Говорили (про что?) про дело. Вступил на землю Америки, Было с...
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Найдите все существительные и сделайте морфологический разбор. Например: 1. Дело - сущ. (что?). 2. Н. Ф.- дело; нариц.,неодуш., ср. р 2-е скл., в Вин. П. В Ед. ч. 3,Говорили (про что?) про дело. Вступил на землю Америки, Было с Колумбом, Говорили о сражении. Разберите предложение по составу: Мой дедушка - известный в своей округе лесник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.На землю- сущ. 2.Н.ф - земля;нариц.,неодуш.,ж.р.,1-е скл., в В.п., в ед.,ч. 3. Вступил (на что?) на землю. 1.Америки - сущ 2.Н.ф. - Америка;собст.,неодуш.,ж.р.,1 скл.,в Р.п., в ед.ч. 3.На землю (чего?) Америки 1.С Колумбом - сущ. 2.Н.ф. - Колумб;собст.,одуш.,м.р.,2 скл.,в Т.п.,в ед.ч. 3.Было (с кем?) с Колумбом. 1.О сражении - сущ. 2.Н.ф. - сражение;нариц.,неодуш.,ср.р.,2 скл.,в П.п.,в ед.ч. 3.Говорили (о чем?) о сражении
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