Найдите все существительные и сделайте морфологический разбор. Например: 1. Дело - сущ. (что?). 2. Н. Ф.- дело; нариц.,неодуш., ср. р 2-е скл., в Вин. П. В Ед. ч. 3,Говорили (про что?) про дело. Вступил на землю Америки, Было с...

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Найдите все существительные и сделайте морфологический разбор. Например: 1. Дело - сущ. (что?). 2. Н. Ф.- дело; нариц.,неодуш., ср. р 2-е скл., в Вин. П. В Ед. ч. 3,Говорили (про что?) про дело. Вступил на землю Америки, Было с Колумбом, Говорили о сражении. Разберите предложение по составу: Мой дедушка - известный в своей округе лесник.

Автор: Гость