Решите задачу: у мальчика было 22 монеты-пятирублевые и десяти рублевые,всего на сумму 150р.Сколько было пятирублевых и сколько десятирублевых монет?
Алгебра
Решите задачу: у мальчика было 22 монеты-пятирублевые и десяти рублевые,всего на сумму 150р.Сколько было пятирублевых и сколько десятирублевых монет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 22 ∙5 = 110 р. — было бы у мальчика, если бы все 22 монеты были пятирублевые; 2) 150 – 110 = 40 р. — излишек за счет десятирублевых монет; 3) 10 – 5 = 5 р. — излишка приходится на одну десятирублевую монету; 4) 40 : 5 = 8 монет — десятирублевых; 5) 22 – 8 = 14 монет — пятирублевых. Ответ: 14 монет пятирублевых и 8 монет десятирублевых.
Гость:
х=5руб у=10руб 5х+10у=150 х+у=22 х=22-у 5(22-у)+10у=150 5у=40 у=8 х= 14
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