Поезд массой 100 тонн отходит от станции равноускоренно и на расстоянии 250 м развивает скорость 36 км/ч. Коэффициент сопротивления 0,006. Определите силу тяги локомотива.

Физика
Поезд массой 100 тонн отходит от станции равноускоренно и на расстоянии 250 м развивает скорость 36 км/ч. Коэффициент сопротивления 0,006. Определите силу тяги локомотива.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=36км/ч=10м/с S=V^2/2a; a=V^2/2S=0,2м/с^2   F(тяги)-F(трения)=m*a F(тяги)-mgk=ma F(тяги)=ma+mgk F(тяги)=26000Н=26кН   Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
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