Поезд массой 100 тонн отходит от станции равноускоренно и на расстоянии 250 м развивает скорость 36 км/ч. Коэффициент сопротивления 0,006. Определите силу тяги локомотива.

Физика

Поезд массой 100 тонн отходит от станции равноускоренно и на расстоянии 250 м развивает скорость 36 км/ч. Коэффициент сопротивления 0,006. Определите силу тяги локомотива.

Автор: Гость