Длина окружности, описанной около правильного треугольника , равна 16 П см; найдите площадь круга, вписанного в треугольник
Геометрия
Длина окружности, описанной около правильного треугольника , равна 16 П см; найдите площадь круга, вписанного в треугольник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C=2πR R=C/(2п)=16π/(2π)=8 (см) r=Rcos60=8*√(3)/2=4√3 (см) S=πr²=π*(4√3)²=48π (см²)
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