в прямоугольном треугольнике гипотенуза равна c, а один из острых углов равен а.Выразите катеты c и а и найдите их длин если: c=12 дм, а=30 градусов

Геометрия

в прямоугольном треугольнике гипотенуза равна c, а один из острых углов равен а.Выразите катеты c и а и найдите их длин если: c=12 дм, а=30 градусов

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