в прямоугольном треугольнике гипотенуза равна c, а один из острых углов равен а.Выразите катеты c и а и найдите их длин если: c=12 дм, а=30 градусов
Геометрия
в прямоугольном треугольнике гипотенуза равна c, а один из острых углов равен а.Выразите катеты c и а и найдите их длин если: c=12 дм, а=30 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пусть a и b - катеты прямоугольного треугольника. c^2 = a^2 + b^2 - по теореме Пифагора a = sqrt( c^2 - b^2) b = sqrt(c^2 - a^2) 2) Пусть угол α будет расположен, например, напротив стороны a. Тогда a = 1/2 * c = 6 дм - как сторона напротив угла в тридцать градусов в прямоугольном треугольнике. 3) b = sqrt(12^2 - 6^2) = sqrt(108) = 6 корней из трёх (дм) =)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1)почему в пробирку приёмника в которой собирают кислород, опускают дном вниз? 2) Почему вспыхивает тлеющая лучинка?
Математика
за год до рождения кати ее родителям вместе было 40 лет сколько сейчас лет кати если через 2 года ей и ее родителям вместе будет 90 лет.?
Қазақ тiлi
Треба скласти 5 речень з поданих слів (2 клас): ліс,замети,мороз,кришталь,іній,віхола,ковдра,місяць,зірка,сніг,сонце.
Русский язык
составьте словосочетания со словами по зимнему , по-зимнему,вверх, в верх, вдали , в дали ,навстречу , на встречу