за год до рождения кати ее родителям вместе было 40 лет сколько сейчас лет кати если через 2 года ей и ее родителям вместе будет 90 лет.?

Математика
за год до рождения кати ее родителям вместе было 40 лет сколько сейчас лет кати если через 2 года ей и ее родителям вместе будет 90 лет.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-возраст Кати, а Y суммарный возраст родителей х+y+6=90      y+x=84 y-2x-2=40     y-2x=42     3x=42    x=14 Кате 14 лет    
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