за год до рождения кати ее родителям вместе было 40 лет сколько сейчас лет кати если через 2 года ей и ее родителям вместе будет 90 лет.?

Математика

за год до рождения кати ее родителям вместе было 40 лет сколько сейчас лет кати если через 2 года ей и ее родителям вместе будет 90 лет.?

Автор: Гость