Окисление других веществ (не глюкозы), например жира, белка, может происходить, но это приводит к нарушению обмена, в частности нервных клеток. Почему?

Биология
Окисление других веществ (не глюкозы), например жира, белка, может происходить, но это приводит к нарушению обмена, в частности нервных клеток. Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
      Потому что для нервных клеток глюкоза является фактически единственным источником энергии. При длительном голодании ещё используются кетоновые тела.     Жирные кислоты не могут служить источником энергии , так как они транспортируются по плазме крови в виде комплекса с альбумином и не достигают головного мозга из-за гематоэнцефалического барьера.      Аминокислоты не могут служить источником для образования АТФ, так как в нейронах отсутствует глюконеогенез.       =) 
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