Что такое трюм, вест и дрейф?

Гость: Гость:

ТРЮМ исподняя часть нутра корабля, где лежит пустогруз (баласт), вода, припасы и пр. ВЕСТ, Западное направление,т.е. ветер который деут с запада Дрейф Отклонение движущегося судна от курса под влиянием ветра или течения