Что такое трюм, вест и дрейф?

Литература
Что такое трюм, вест и дрейф?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТРЮМ исподняя часть нутра корабля, где лежит пустогруз (баласт), вода, припасы и пр.  ВЕСТ,  Западное направление,т.е. ветер который деут с запада  Дрейф Отклонение движущегося судна от курса под влиянием ветра или течения
Гость:
трюм-пространство в корпусе судна, используемое для размещения груза вест - запад  дрейф - медленное перемещение 
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