Что такое трюм, вест и дрейф?
Литература
Что такое трюм, вест и дрейф?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТРЮМ исподняя часть нутра корабля, где лежит пустогруз (баласт), вода, припасы и пр. ВЕСТ, Западное направление,т.е. ветер который деут с запада Дрейф Отклонение движущегося судна от курса под влиянием ветра или течения
Гость:
трюм-пространство в корпусе судна, используемое для размещения груза вест - запад дрейф - медленное перемещение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Способность различать вкус фенилтиокарбамида обусловленна аутосомным доминантным геном. Женщина с нормальным зрением, которая различает вкус фенилт...
Русский язык
скажите как правильно писать слитное и раздельное написании наречий например вверх же пишется и раздельно и вместе ,а как узнать ...
Русский язык