моторная лодка прошла против течения реки 72 км и вернулась обратно на 2 часа меньше. найдите скорость течения , если скорость лодки в неподвижной воде равна 15км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Гость: Гость:

скорость лодки по течению равна 15+x, скорость против течения равна 15-x вырожаем время по течению реки t=72/(15+x) против течения t=72/(15-x) т.к на путь против течения лодка затратила на 2 часа больше получаем 72/(15-x) - 72/(15+x)=2 приводим к общему знаменателю 72*15+72x - 72*15 + 72x= 2*(15-x)*(15+x) 72*15+72x - 72*15 + 72x =225*2- 2x^2 приводим подобные члены, получаем 144x=450-2x^2 переносим все в одну часть, получаем квадратное уравнение 2x^2+144x-450+0 для удобства разделим на 2 x^2+72x-225+0 D=5184+900+6084 x1= (-72+78)/2 = 3 x2 = (-72 - 78)/2=-75 - не удовлетворяеет, т.к скорость течения реки не может быть отрицательна ОТтвет: 3 км/ч - скорость течения реки