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Корень в слове учитель.
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Корень в слове учитель.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень уч,суффикс ит и суффикс ель,окончание нулевое
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