Составить предложения со словами. кружки дорогой серелок село

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Составить предложения со словами. кружки дорогой серелок село
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я обещал маме помыть кружки. Родители купили мне дорогой велосипед. Я-хороший стрелок. Моя бабушка живёт в селе.    
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