Составить предложения со словами. кружки дорогой серелок село
Русский язык
Составить предложения со словами. кружки дорогой серелок село
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я обещал маме помыть кружки. Родители купили мне дорогой велосипед. Я-хороший стрелок. Моя бабушка живёт в селе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
какая масса воды окажется в смеси, если лед массой 150 г и воду массой 200 г, находящейся в состоянии теплового равновесия, нагреть до 100 градусов...
Русский язык
Русский язык