часть речи ближайшей,малейшего,взявшаяся*
Русский язык
часть речи ближайшей,малейшего,взявшаяся*
Ответ(ы) на вопрос:
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Ближайшей (прил., превохсодная степень, Р.п.) Малейшего (прил, превосходная степень, Р.п.) Взявшаяся (прич., возвратн.)
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