часть речи ближайшей,малейшего,взявшаяся*

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часть речи ближайшей,малейшего,взявшаяся*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ближайшей (прил., превохсодная степень, Р.п.) Малейшего (прил, превосходная степень, Р.п.) Взявшаяся (прич., возвратн.)
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