а) Выразите переменную h через S и a,если S=1/2ah б) Выразите переменную p через s и m,если s/p=0,5m в) Выразите переменную t через S и a ,если s=at^/2 и t больше 0

Алгебра

а) Выразите переменную h через S и a,если S=1/2ah б) Выразите переменную p через s и m,если s/p=0,5m в) Выразите переменную t через S и a ,если s=at^/2 и t больше 0

Автор: Гость