а) Выразите переменную h через S и a,если S=1/2ah б) Выразите переменную p через s и m,если s/p=0,5m в) Выразите переменную t через S и a ,если s=at^/2 и t больше 0
Алгебра
а) Выразите переменную h через S и a,если S=1/2ah б) Выразите переменную p через s и m,если s/p=0,5m в) Выразите переменную t через S и a ,если s=at^/2 и t больше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h=2S\a p= S\0,5m t=подк2S\a
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