Верно ли , что эта разность делится на 30 ? 5х^7-5х
Алгебра
Верно ли , что эта разность делится на 30 ? 5х^7-5х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подставьте любое число и проверьте. к примеру : 5*2^7-5*2 = 630 630 / 30 = 21 Ответ : Верно
Гость:
5*2^7-5*2=630 630/30=21
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