Верно ли , что эта разность делится на 30 ? 5х^7-5х

Алгебра
Верно ли , что эта разность делится на 30 ? 5х^7-5х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подставьте любое число и проверьте.  к примеру : 5*2^7-5*2 = 630  630 / 30 = 21  Ответ : Верно
Гость:
   5*2^7-5*2=630 630/30=21 
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