-(14,05-1*1/4):0,04-13,8*13=
Математика
-(14,05-1*1/4):0,04-13,8*13=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-(14,5-0,25):0,04-179,4=-14,25:0,04-179,4=-35,625-179,4=-215,025
Гость:
-(14,05-1*1/4):0,04-13,8*13= Решение -(14,05-1*1/4)/0,04-13,8*13=-524,4 1)14,05-0,25=13,8 2) 13,8*(-1)=-13,8 3) -13,8/0,04-13,8*13=-13,8*(1/0,04+13)=-13,8*(25+13)=-13,8*38=-524,4
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