Сколько четырёхзначных чисел,в которых нет одинаковых цифр можно составить из цифр: 1,3,5,7,9

Алгебра

Сколько четырёхзначных чисел,в которых нет одинаковых цифр можно составить из цифр: 1,3,5,7,9

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