какой объём 96%-ной серной кислоты(плотностью 1,84г/мл) необходим для растворения 120 г смеси меди и оксида меди(ll),если выделилось 0,448 л(нюу) газа?
Химия
какой объём 96%-ной серной кислоты(плотностью 1,84г/мл) необходим для растворения 120 г смеси меди и оксида меди(ll),если выделилось 0,448 л(нюу) газа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно найти, в каком количестве исходного раствора содержится 10 г 100% серной кислоты. По массе это количество равно m = 10/0.96 = 10.417 г, а по объему V = m/p = 5.661 мл
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