Винни-Пух и Пятачок весят вместе 18 кг. Если Винни-Пух похудеет на 3 кг, а Пятачок поправится на 3 кг, то они станут весить одинаково. Сколько весит Винни-Пух? А сколько Пятачок?
Математика
Винни-Пух и Пятачок весят вместе 18 кг. Если Винни-Пух похудеет на 3 кг, а Пятачок поправится на 3 кг, то они станут весить одинаково. Сколько весит Винни-Пух? А сколько Пятачок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-масса вини-пуха у-масса пяточка система: х+у=18 х-3=у+3 система: х+у=18(1) х-у=6(2) складываем (1) и(2) 2х=24 х=12 Винни-пух весит 12 килограмм, тогда пятачок 6 килограмм, т.к 18-12=6
Гость:
Винни-Пух 12 кг Пяточок-6 кг Если винипух похудеет на 3 кг 12-3=9кг Если Пяточок поправится на 3 кг 6+3=9кг
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