Винни-Пух и Пятачок весят вместе 18 кг. Если Винни-Пух похудеет на 3 кг, а Пятачок поправится на 3 кг, то они станут весить одинаково. Сколько весит Винни-Пух? А сколько Пятачок?

Математика

Винни-Пух и Пятачок весят вместе 18 кг. Если Винни-Пух похудеет на 3 кг, а Пятачок поправится на 3 кг, то они станут весить одинаково. Сколько весит Винни-Пух? А сколько Пятачок?

Автор: Гость