Запишите в неопределённой форме однокоренные глаголы к данным словам:Марш салют модель телеграф премия.Обозначте суффикс глаголов .Составте 2-3 словочетания "переходный глагол+существительное"ПЛИЗ СРОЧНО НАДО=)=)=)=)=)=)=)

Русский язык
Запишите в неопределённой форме однокоренные глаголы к данным словам:Марш салют модель телеграф премия.Обозначте суффикс глаголов .Составте 2-3 словочетания "переходный глагол+существительное"ПЛИЗ СРОЧНО НАДО=)=)=)=)=)=)=)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маршировать(ирова),салютоват(ова)ь,моделировать(ирова),телеграфировать((ирова) премировать(ирова); переходить дорогу, смотреть картину, вдыхать аромат
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