Запишите в неопределённой форме однокоренные глаголы к данным словам:Марш салют модель телеграф премия.Обозначте суффикс глаголов .Составте 2-3 словочетания "переходный глагол+существительное"ПЛИЗ СРОЧНО НАДО=)=)=)=)=)=)=)

Русский язык

Запишите в неопределённой форме однокоренные глаголы к данным словам:Марш салют модель телеграф премия.Обозначте суффикс глаголов .Составте 2-3 словочетания "переходный глагол+существительное"ПЛИЗ СРОЧНО НАДО=)=)=)=)=)=)=)

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