3x-(x 17)=21 4-2(x 7)=2x-2(x 3)

Математика
3x-(x 17)=21 4-2(x 7)=2x-2(x 3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3х-х-17=21 2х=21+17 2х=38 х=38/2 х=19 2)4-2х-14=2х-2х-6 -2х-2х+2х=-6-4+14 2х=4 х=4/2 х=2
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