Во сколько раз увеличится объем тетраедра если его ребро увеличить в 8 раз?
Геометрия
Во сколько раз увеличится объем тетраедра если его ребро увеличить в 8 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 в кубе 512 аот и ответик
Гость:
Тетраэдр — простейший многогранник, гранями которого являются четыре треугольника. У него 4 грани, 4 вершины, 6 рёбер следовательно, [latex]8^{3}[/latex] = 512
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