углекислый газ ,образовавшийся в результате спиртового брожения 45 г глюкозы ,поглощен 180,2 мл раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH10% (плотность 11,1г/мг). Какая соль при этом образовалась и какова её масса
Химия
углекислый газ ,образовавшийся в результате спиртового брожения 45 г глюкозы ,поглощен 180,2 мл раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH10% (плотность 11,1г/мг). Какая соль при этом образовалась и какова её масса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С6Н12О6=2 С2Н5ОН + 2СО2 n ( C6H12O6)= 45/180=0.25 моль 1 моль С6Н12О6=2 молям СО2 следовательно n (CO2)= 0.25*2=0.5 моль СО2 + NaOH= NaHCO3 n (NaOH)= 180.2 *11,1*0,1/40=5 моль так как 1 моль СО2=1 моль NaOH. значит СО2 - в недостатке Соль считаем по недостатку... m (NaHCO3)= 0.5*84=42 грамм Ответ: гидрокарбонат натрия, m(NaHCO3)= 42 грамма Успехов! :) P.S. молярная масса глюкозы=180 грамм/моль Молярная масса NaOH=40 грамм/моль Молярная масса NaHCO3=84 грамм/моль
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