углекислый газ ,образовавшийся в результате спиртового брожения 45 г глюкозы ,поглощен 180,2 мл раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH10% (плотность 11,1г/мг). Какая соль при этом образовалась и какова её масса

Химия

углекислый газ ,образовавшийся в результате спиртового брожения 45 г глюкозы ,поглощен 180,2 мл раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH10% (плотность 11,1г/мг). Какая соль при этом образовалась и какова её масса

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