что имел в виду Тыбурций Драб, когда сказал Васе: ? пожалуйста помогите позарез нужно
Литература
что имел в виду Тыбурций Драб, когда сказал Васе: ? пожалуйста помогите позарез нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда Тыбурций сказал:"...это хорошо,что твоя дорога пролегла через нашу", он, наверное,был прав.Дружба с "детьми подземелья" научила Васю многому: он повзрослел, увидел в жизни то, что раньше не мог видеть.Он почувствовал противоречия жизни. Он понял, что не всякое воровство можно осудить.Он научился отвечать за свои поступки.Главное, он никогда не останется равнодушным к человеку.
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