что имел в виду Тыбурций Драб, когда сказал Васе: ? пожалуйста помогите позарез нужно

Гость: Гость:

Когда Тыбурций сказал:"...это хорошо,что твоя дорога пролегла через нашу", он, наверное,был прав.Дружба с "детьми подземелья" научила Васю многому: он повзрослел, увидел в жизни то, что раньше не мог видеть.Он почувствовал противоречия жизни. Он понял, что не всякое воровство можно осудить.Он научился отвечать за свои поступки.Главное, он никогда не останется равнодушным к человеку.