какие материки пересекают экватор

Українська література
какие материки пересекают экватор
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Гость:
Африка и Южная Америка. ВСЁ!
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