сочинение по картине О.Кипренского Портрет Н.В.Кочубей
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сочинение по картине О.Кипренского Портрет Н.В.Кочубей
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Правильная и необыкновенная приятность в его рисунке, свежесть, согласие и живость красок -- все доказывает его дарование, ум и вкус, нежный, образованный. Портрет Натальи Викторовны Кочубей - Карандашный рисунок Наташи Кочубей. Правильная и необыкновенная приятность в его рисунке, свежесть, согласие и живость красок -- все доказывает его дарование, ум и вкус, нежный, образованный. Этот портрет – пример уже определившегося стиля рисования: небольшой формат, легкая подцветка пастелью при густой штриховке фона. В мастере-рисовальщике сказывается живописец, понимающий фон не как замыкающую плоскость, а как пространственную среду. Он располагает светлую фигуру на темном или темный силуэт на светлом фоне, обозначающем светоносное пространство, а главное, своего рода резонирующую – гулкую, наполненную отзвуками извне – среду вокруг человеческой фигуры. Покоряет подвижная грация Кочубей - видно, что у девушки хорошие манеры, она воспитанна, с хорошими манерами в крови. Всё полно движения. Она словно обернулась на некий голос, зов – это любимая мизансцена, своего рода пластический лейтмотив портретного искусства Кипренского. Кочубей была дочерью высокопоставленного сановника, чья семья проводила лето в Царском Селе.
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