25*а-1670=8810уравнение помогите решить пример

Математика
25*а-1670=8810уравнение помогите решить пример
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*а-1670=8810 25а=8810+1670 25а=10480 а=10480:25 а=419,2 проверка 25*419,2-1670=8810 10480-1670=8810 8810=8810
Гость:
25а-1670=8810 25а=8810-1670 25а=10480 а=10480:25 а=419,2 проверка: 25*419,2-1670=8810 8810=8810  
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