Оля бежит со скоростью 5 м.с , Настя бежит со скоростью 3 м.с Через сколько секунд девочки встретятся, если изначально между ними было 32м?

Математика

Оля бежит со скоростью 5 м.с , Настя бежит со скоростью 3 м.с Через сколько секунд девочки встретятся, если изначально между ними было 32м?

Автор: Гость