Оля бежит со скоростью 5 м.с , Настя бежит со скоростью 3 м.с Через сколько секунд девочки встретятся, если изначально между ними было 32м?
Математика
Оля бежит со скоростью 5 м.с , Настя бежит со скоростью 3 м.с Через сколько секунд девочки встретятся, если изначально между ними было 32м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)скорость сближения 5+3=8 м/с 2)через сколько встретятся? 32:8=4 с
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