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Вырази результат а) в дм и см, в метрах и см:(123 000 мм - 2 250 см) : 30 б) в литрах:(450 л + 40 куб. дм * 30) - 15 000 куб. см, в)в сутках: 48 ч * 12 - 1 440 мин * 2 Решение а) приведем к одной размерности: 123 000 мм = 12300 см=1230дм=123 м 2250см=22500мм=225дм2=22,5 м (123000+22500)/30=145500/30=4850мм = 48дм 5см = 4м 85см б) приведем к одной размерности: 1 дм^3=1литр=1000 дм^3 (450+40*30)-15=1635 литров в) приведем к одной размерности 1час=60 мин 1сутки=24 час=60*24=1440 мин 2*1*12-1*2=2*1*(12-1)=2*11=22 суток