в библиотеке в одном читальном зале поставили 8 новых столов и 32 новых стула , а в другомзале поставили 2 новых стола и 48 новых стульев. Составь по этому условию различные выражения и объясни значение каждого из них.
Математика
в библиотеке в одном читальном зале поставили 8 новых столов и 32 новых стула , а в другомзале поставили 2 новых стола и 48 новых стульев. Составь по этому условию различные выражения и объясни значение каждого из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+2=10 выражение,которое показывает сколько было столов в двух залах 32+48 =80 выражение, которое показывает сколько стульев было в двух залах 8-2= 6 выражение,которое показывает на сколько в 1 зале больше столов,чем во 2 зале. 48-32=16 выражение,которое показывает на сколько стульев больше во 2 зале,чем в первом 8+42 =50 столов и стульев 1 зале 2+48=50 столов и стульев во 2 зале (8+42)+(2+48)=100 всего в двух залах
Гость:
Решение 1) Сколько столов поставили в два читальных зала вместе 8+2 =10 2) В какой зал поставили больше столов и на сколько ? 8- 2=6 3) сколько стульев поставили в оба зала ? 32+ 48 =80 4) На сколько больше стульев поставили во второй зал, чем в первый ? 48 - 32 =16 5) Сколько стульев можно поставить к каждому столу в первом зале ? 32/ 8 =4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Когда патрульная машина группы захвата получила приказ о преследовании преступника, расстояние между нею и машиной преступника было 3 км. Машина пр...
Русский язык
Математика
От ворот до парадного вдоха школы 50 м Ученик прошел десятую часть этого пути Сколько метров осталось пройти ученику.