в библиотеке в одном читальном зале поставили 8 новых столов и 32 новых стула , а в другомзале поставили 2 новых стола и 48 новых стульев. Составь по этому условию различные выражения и объясни значение каждого из них.

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8+2=10 выражение,которое показывает сколько было столов в двух залах 32+48 =80 выражение, которое показывает сколько стульев было в двух залах 8-2= 6 выражение,которое показывает на сколько в 1 зале больше столов,чем во 2 зале. 48-32=16 выражение,которое показывает на сколько стульев больше во 2 зале,чем в первом 8+42 =50 столов и стульев 1 зале 2+48=50 столов и стульев во 2 зале (8+42)+(2+48)=100 всего в двух залах