как называется класс слв с общим гамматическим значением  

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как называется класс слв с общим гамматическим значением  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Классы слов с общими грамматическими значениями называются ЧАСТЯМИ РЕЧИ.
Гость:
их называют частями речи)
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