как называется класс слв с общим гамматическим значением
Русский язык
как называется класс слв с общим гамматическим значением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Классы слов с общими грамматическими значениями называются ЧАСТЯМИ РЕЧИ.
Гость:
их называют частями речи)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
От ворот до парадного вдоха школы 50 м Ученик прошел десятую часть этого пути Сколько метров осталось пройти ученику.
Математика
Самолёт был в полёте в первый день 5 ч.,а во второй 8 ч. и летел всё время с одинаковой скоростью.В первый день самолёт пролетел на 1620 км. меньше...