От ворот до парадного вдоха школы 50 м Ученик прошел десятую часть этого пути Сколько метров осталось пройти ученику.
Математика
От ворот до парадного вдоха школы 50 м Ученик прошел десятую часть этого пути Сколько метров осталось пройти ученику.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50-50*0.1=50-5=45 (м)- осталось пройти ученику. десятая часть пути означает, что ученик прошёл расстояние, делённое на 10 (то есть, 50:10=5. 5 это десятая часть пути). Можно найти пройденное расстояние, умножив дробь 0,1 на 50 =5. более лёгкий способ это разделить на 10 (т.к. "десятая часть пути). Ну а далее вычисляем 5 из всего пути =45
Гость:
ученик прошол 10 метров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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