запиши сумму таких двух двузначных чисел.при сложении едениц которых получится 13.апри сложении десятков-однозначное число.
Математика
запиши сумму таких двух двузначных чисел.при сложении едениц которых получится 13.апри сложении десятков-однозначное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29 и 34 2+3=5-однозначное число 9+4=13
Гость:
17+26=43 ну если я правильно поняла 7+6=13 1+2+1=4 и того 43
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