катя а часов проводит в школе, половину этого времени она занимается в спортивной школе. сколько часов в день катя посвящает спорту?

Математика

катя а часов проводит в школе, половину этого времени она занимается в спортивной школе. сколько часов в день катя посвящает спорту?

Автор: Гость