катя а часов проводит в школе, половину этого времени она занимается в спортивной школе. сколько часов в день катя посвящает спорту?
Математика
катя а часов проводит в школе, половину этого времени она занимается в спортивной школе. сколько часов в день катя посвящает спорту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б она а к примеру 5 часов значит 2,5 часа ой типа все время
Гость:
2,5 часов она занимается спортом
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