катя а часов проводит в школе, половину этого времени она занимается в спортивной школе. сколько часов в день катя посвящает спорту?

Математика
катя а часов проводит в школе, половину этого времени она занимается в спортивной школе. сколько часов в день катя посвящает спорту?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б она а к примеру 5 часов значит 2,5 часа ой типа все время
Гость:
2,5 часов она занимается спортом  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Электрический кипятильник со спиралью сопротивлением 150 Ом поместили в сосуд содержащий 400 г воды и включили в сеть напряжением 220 В определите ...
Ответить
Математика
В каком веке мы сейчас живём?Какой век ему редшествовал?Назови последние два високоных года 20-го века . Назови первые три высокосных года 21-го века.
Ответить
Физика
Тело падает с высоты 100 м без начальной скорости. На какой высоте оно окажется через 7 с движения
Ответить
Алгебра
(3a -2)*(3a+2)+(2a-3) в квадрате
Ответить
Русский язык
Расставьте ударение: понятый, принята, заперта, поднявший, начавший. занята, создана, пролит.
Ответить