Расставьте ударение: понятый, принята, заперта, поднявший, начавший. занята, создана, пролит.
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Расставьте ударение: понятый, принята, заперта, поднявший, начавший. занята, создана, пролит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понятый(над о), принята (над а), заперта (над второй а), поднявший ( над я), начавший ( над второй а), занята (над второй а), создана (над о), пролит (над и)
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