два икс плюс 4 минус под квадратным корнем икс плюс два равно пятнадцати решить уравнение

Алгебра
два икс плюс 4 минус под квадратным корнем икс плюс два равно пятнадцати решить уравнение
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