Плотность природного газа по воздуху равна 0,5517,массовая доля углерода в молекуле газа 0,75,а массовая доля водорода 0,25.Определите относительную молекулярную массу и молекулярную формулу этого газа.
Химия
Плотность природного газа по воздуху равна 0,5517,массовая доля углерода в молекуле газа 0,75,а массовая доля водорода 0,25.Определите относительную молекулярную массу и молекулярную формулу этого газа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
м(газа)= Д( возд)* М (возд) М (газа)= 0,5517*29г\моль= 15,999= 16г\моль w= Ar*n/ Мr отсюда n (C)= Mr*w/ Ar*100% подставляем числовые данные в формулу n(С)= 16*0.75/12=0.9 т.е примерно=1 n (Н)= 16*0,25/1=4 следовательно формула газа CH4 метан
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