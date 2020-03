Написать уравнения реакций описывающих химические свойства оксидов.

Гость: Гость:

Реакционные свойства оксидов ■ Оснόвные оксиды реагируют: ‒ с кислотами (результат реакции ‒ соль и вода): Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O ‒ с кислотными оксидами (результат реакции ‒ соль): CaO + CO2 = CaCO3 SiO2 + CaO = CaSiO3 K2O + Cr2O3 to= 2KCO2 ‒ с амфотерными оксидами (результат реакции ‒ соль): Li2O + Al2O3 = 2LiAlO2 ‒ (оксиды щелочных и щелочноземельных металлов) с водой (реакция гидратации) : CaO + H2O = Ca(OH)2 [результат реакции ‒ оснόвной гидроксид ‒ основание] ■ Кислотные оксиды реагируют: ‒ с основаниями (щелочами) (результат реакции ‒ соль и вода): 2NaOH + SiO2 = Na2SiO3 + H2O SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O ‒ с оснόвными оксидами (результат реакции ‒ соль): SiO2 + CaO = CaSiO3 CaO + CO2 = CaCO3 K2O + Cr2O3 to= 2KCO2 ‒ с амфотерными осидами (результат реакции ‒ соль): Al2O3 + 3SO3 = Al2(SO4) 3 ‒ с водой (образуются соответствующие кислородсодержащие кислоты): SO2 + H2O = H2SO3 SO3 + H2O = H2SO4 CO2 + H2O = H2CO3 ■ Амфотерные оксиды реагируют: ‒ с оснόвными и кислотными оксидами: ZnO + CaO = CaZnO2 ZnO + SiO2 = ZnSiO3 ‒ с сильными кислотами (результат реакции ‒ соль и вода); в реакции проявляются оснόвные свойства этих оксидов: ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O Al2O3 + 3H2SO4 = Al2 (SO4)3 + 3H2O ‒ с сильными основаниями (щелочами) (результат реакции ‒ соль и вода); в реакции проявляются кислотные свойства этих оксидов: Al2O3 + 2NaOH to= 2NaAlO2 + H2O ZnO + 2KOH to= K2ZnO2 + H2O С водными растворами щелочей амфотерные оксиды образуют комплексные соединения: Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4] Примечание. Некоторые оксиды в реакции с водой дают 2 кислоты сразу: 2N+4O2 + H2O → HN+3O2 + HN+5O3, а со щелочами - 2 соли: 2NO2 + 2KOH → KNO2 + KNO3 + H2O