Написать уравнения реакций описывающих химические свойства оксидов.

Химия
Написать уравнения реакций описывающих химические свойства оксидов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакционные свойства оксидов ■ Оснόвные оксиды реагируют:    ‒ с кислотами (результат реакции ‒ соль и вода):        Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O        FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O        CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O    ‒ с кислотными оксидами (результат реакции ‒ соль):        CaO + CO2 = CaCO3        SiO2 + CaO = CaSiO3        K2O + Cr2O3 to= 2KCO2    ‒ с амфотерными оксидами (результат реакции ‒ соль):        Li2O + Al2O3 = 2LiAlO2    ‒ (оксиды щелочных и щелочноземельных металлов) с водой (реакция гидратации) :        CaO + H2O = Ca(OH)2 [результат реакции ‒ оснόвной гидроксид ‒ основание] ■ Кислотные оксиды реагируют:    ‒ с основаниями (щелочами) (результат реакции ‒ соль и вода):        2NaOH + SiO2 = Na2SiO3 + H2O        SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O    ‒ с оснόвными оксидами (результат реакции ‒ соль):        SiO2 + CaO = CaSiO3        CaO + CO2 = CaCO3        K2O + Cr2O3 to= 2KCO2    ‒ с амфотерными осидами (результат реакции ‒ соль):        Al2O3 + 3SO3 = Al2(SO4) 3    ‒ с водой (образуются соответствующие кислородсодержащие кислоты):        SO2 + H2O = H2SO3        SO3 + H2O = H2SO4        CO2 + H2O = H2CO3 ■ Амфотерные оксиды реагируют:    ‒ с оснόвными и кислотными оксидами:        ZnO + CaO = CaZnO2        ZnO + SiO2 = ZnSiO3    ‒ с сильными кислотами (результат реакции ‒ соль и вода);     в реакции проявляются оснόвные свойства этих оксидов:        ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O        Al2O3 + 3H2SO4 = Al2 (SO4)3 + 3H2O    ‒ с сильными основаниями (щелочами) (результат реакции ‒ соль и вода);     в реакции проявляются кислотные свойства этих оксидов:        Al2O3 + 2NaOH to= 2NaAlO2 + H2O        ZnO + 2KOH to= K2ZnO2 + H2O С водными растворами щелочей амфотерные оксиды образуют комплексные соединения:        Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4] Примечание. Некоторые оксиды в реакции с водой дают 2 кислоты сразу:        2N+4O2 + H2O → HN+3O2 + HN+5O3, а со щелочами - 2 соли:        2NO2 + 2KOH → KNO2 + KNO3 + H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
q1=5 нКл , r1=3 см,F1=200мкН,найти q2 ?
Ответить
Химия
3. Вычислите массу муравьиной кислоты, образовав-шейся при окислении 200 мл 40%-го формалина плот¬ностью 1,3 г/мл.     вы меня спасете
Ответить
Математика
|2x-6|=1 ||x|-7 1/3|=4,5
Ответить
Математика
На складе было 180,4 тонн угля, вывезли 3/11. Сколько тонн угля осталось? Спасибо.
Ответить
Математика
Объем прямоугольного паралепиппеда 302,4 см3.   Площадь его основания 72 см2.   Найти его высоту
Ответить