|2x-6|=1 ||x|-7 1/3|=4,5
Математика
|2x-6|=1 ||x|-7 1/3|=4,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x-6)=1 2x=6+1 2x=7 x=7:2 x=3,5 _______ (2x-6)=1 ((x)-7 1/3)=4 (x)=7 1/3*4,5 (x)=33 33x.
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