|2x-6|=1 ||x|-7 1/3|=4,5

Математика
|2x-6|=1 ||x|-7 1/3|=4,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x-6)=1        2x=6+1  2x=7  x=7:2 x=3,5 _______ (2x-6)=1      ((x)-7 1/3)=4 (x)=7 1/3*4,5 (x)=33  33x.  
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