Какое количество вещества (в молях) составляют 5,418 * 10 в 26 степени молекул? а)1000 б)800 в)900 г)600 д)90 Решите пожалуйста с решением! Буду блогодарен!
Физика
Какое количество вещества (в молях) составляют 5,418 * 10 в 26 степени молекул? а)1000 б)800 в)900 г)600 д)90 Решите пожалуйста с решением! Буду блогодарен!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество вещества находится по формуле: n=N/Na(авогадро) Na=6*10 в 23 степени n=5,418 * 10 в 26 степени/6*10 в 23 степени=0,903*10^3=903моль. Из всех твоих вариантов ответа походит вариант под номером в) Ответ:в)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык