сочинение-рассуждение про дедушку 6 класс

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Мой дедушка Как часто нам не удаётся найти общий язык с нашими дедушками и бабушками. Их жизненный опыт зачастую кажется нам устаревшим, поэтому мы хотим всё делать сами. Как-то мы с дедушкой заспорили, чьё время интереснее. Он говорил, что они строили новую страну, боролись за свои идеалы, а мы теперь ничем не интересуемся, кроме себя и компьютера. А я доказывал, что теперь гораздо больше возможностей, а место для борьбы и в наш «безразличный» век найдётся. Вот брат мой, например, на площади в митинге участвовал, чтобы проезд студентам дешевле сделали. Так они же добились своего! Значит, и мы боремся! Дедушка только посмеивался над моей запальчивостью. А я вдруг понял, почему его время кажется ему лучшим. Тогда он был молодым и был счастлив, у него всё было впереди, он был сильным и не задумывался о многих печальных вещах, о которых вынужден думать теперь. Тогда я решил прекратить наш глупый спор и предложил дедушке партию в шахматы. За этой игрой дед всегда забывает о возрасте и молодеет на глазах. А мне так приятно подарить моему дедуле хоть несколько минут молодости!