Вода реагирует с каждым оксидом набора: уравнения реакций воды с оксидами этого набора а) NO, CaO, SO3;
Химия
Вода реагирует с каждым оксидом набора: уравнения реакций воды с оксидами этого набора а) NO, CaO, SO3;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]CaO+H_2O=Ca(OH)_2\\SO_3+H_2O=H_2SO_4[/latex]
Гость:
вода реагирует с Cao и SO3, уравнения реакции: CaO + H2O = Ca(OH)2 SO3+ H2O = H2SO4 но, NO тоже раегирует с водой, реакция практически не идет: 4NO + h2O = N2O + 2 HNO3
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