Помогите решеть задачки 1.В трапеции ABCD с боковыми сторонами AB и CD диагонали пересекаються в точке О а)Сравните площади треугольников ABD и ACD б)Сравните площади треугольников ABO и CDO в)Докажите что OA*OB=OC*OD 2.Основан...

Геометрия

Помогите решеть задачки 1.В трапеции ABCD с боковыми сторонами AB и CD диагонали пересекаються в точке О а)Сравните площади треугольников ABD и ACD б)Сравните площади треугольников ABO и CDO в)Докажите что OA*OB=OC*OD 2.Основание равнобедренного треугольника относится к боковой стороне как 4:3 ,а высота,проведенная к основанию,равна 30 см.Найдите отрезки,на которые эту высоту делит биссектриса угла при основании. 3.Прямая AM -касательная к окружности,AB-хорда этой окружности.Докажите что угол MAB измеряется половиной дуги AB,расположенной внутри угла MAB.

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