Помогите решеть задачки 1.В трапеции ABCD с боковыми сторонами AB и CD диагонали пересекаються в точке О а)Сравните площади треугольников ABD и ACD б)Сравните площади треугольников ABO и CDO в)Докажите что OA*OB=OC*OD 2.Основан...
Геометрия
Помогите решеть задачки 1.В трапеции ABCD с боковыми сторонами AB и CD диагонали пересекаються в точке О а)Сравните площади треугольников ABD и ACD б)Сравните площади треугольников ABO и CDO в)Докажите что OA*OB=OC*OD 2.Основание равнобедренного треугольника относится к боковой стороне как 4:3 ,а высота,проведенная к основанию,равна 30 см.Найдите отрезки,на которые эту высоту делит биссектриса угла при основании. 3.Прямая AM -касательная к окружности,AB-хорда этой окружности.Докажите что угол MAB измеряется половиной дуги AB,расположенной внутри угла MAB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача №1 1) начерти трапецию АВСД (ВС - малое основание, АД - длинное), из точек В и С проведе высоты(ВВ1 И СС1), и проведи диагонали от А к С и от Д к В. 2) S АВД = 1/2 АД*ВВ1 ; S АСД = 1/2 АД*СС1 ВВ1=СС1 следовательно S АВД= SАСД 3) S АВО= S АВД - S АОД ; S СДО = S АСД - S АОД; S АВО = S СДО 4) Тк в треугольнике АОВ и треугольнике СОД углы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Число 200 увеличили на 20%, полученный резултат уменшили на 20%. Получится ли в резултате число 200? Какие число получится?
Обществознание
Обществознание
Математика