Причины образования ВКЛ.

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Причинами образования Великого княжества Литовского (ВКЛ) были следующие. Внешнеполитические причины связаны с необходимостью организации обороны от рыцарей-крестоносцев. Внутриполитические причины требовали преодолеть феодальную раздробленность. Экономические причины были связаны с отделением ремесла от сельского хозяйства и развитием торговых отношений между разными территориями, что содействовало их объединению. Процесс образования ВКЛ начался в середине XIII в. вместе с возвышением Новогородского княжества. Этому способствовали его удаленность от района борьбы с крестоносцами, высокий уровень развития сельского хозяйства, ремесла и торговли. Основные события, положившие начало образованию ВКЛ, разворачивались в верхнем и среднем течении реки Неман – на территории, охватывающей современные северо-западные земли Беларуси (Гродненская область) и частично восточные земли современной Литовской Республики. В процессах образования государства приняли участие восточнославянское христианское население белорусских земель и балтское языческое население литовских земель. Согласно предположению некоторых историков именно Новогородское княжество и его местное население сыграли важную роль в объединении белорусских земель и образовании первоначального княжества Литовского. Также существует версия, что определяющую роль в образовании княжества сыграли литовские феодалы, которые захватили белорусские земли. Летопись сообщает о Литве Миидовга, одного из местных балтских князей, вынужденного в результате междоусобной борьбы направиться с остатками своей дружины с балтской территории в соседний Новогородок (теперешний Новогрудок). Здесь этот князь-язычник принял христианство и сделал город своей резиденцией. В 1253 г. произошла коронации Миндовга. При великом князе Гедимине в 1316–1341 гг. большая часть современных белорусских земель вошла в состав ВКЛ. Территория ВКЛ увеличилась приблизительно в 3 раза. Примерно три четверти населения ВКЛ до середины XIV в. составляли, как считают ученые, представители белорусской народности. Укрепление единовластия в ВКЛ произошло при великом князе Гедимине. В 1323 г. он основал постоянную сто­лицу государства в Вильно (теперешний Вильнюс – столица Литовской Республики). Принципом государственной жизни при Гедимине было следующее: «Не разрушать старины, не вводить новизны». Он уважительно относился к земельным владениям феодалом и выступал за сохранение исторических традиций населении ВКЛ. При Гедимине возросла роль великого князя как правителя государства. Его титул стал звучать так: «король Литвы и Руси», «король литовцев и многих русских». Под названием «русские» имелись ввиду прежде всего жители белорусских земель – Витебской, Брестской, Минской и Туровской, которые вошли в состав ВКЛ. В результате государство получило название «Великое княжество Литовское и Русское». Под «Литвой» тогда понималась территория но верхнему и среднему течению Немана, а под «Русью» – территория в верховьях Западной Двины и по Днепру. В первой половине XV в., когда была присоединена Жемойтия – западная часть современной Литвы, государство получило полное название «Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское».