Составьте сложны предложения с подчинительными союзами всех групп т.е 8 предложений
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Составьте сложны предложения с подчинительными союзами всех групп т.е 8 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин почти всегда любил то, о чем писал, и делал прекрасно все, к чему прикасался. Я замолчал оттого, что мои глаза остановились внезапно на трёх портретах в чёрных деревянных рамах. Было так темно, что Варя с трудом различала дорогу. Окрик показался Аксинье настолько громким, что она ничком упала на землю. Чтоб чем-нибудь играть от скуки, копьё стальное взял он в руки. Накануне Всемирного форума по экологии группа ученых, в которую входили лауреаты Нобелевской премии, приняла манифест. Грибоедов в комедии «Горе от ума» поднял ту же проблему, которую потом стали разрабатывать писатели-классики. Мы ночевали в гостинице, где уже останавливались.
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