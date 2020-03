sin^2*x+sin^2*2x+sin^2*3x=1.5

Гость: Гость:

[latex]\sin^2x+\sin^22x+\sin^23x=1.5[/latex] Воспользуемся формулой понижения степеней [latex]\displaystyle \frac{1-\cos2x}{2} + \frac{1-\cos4x}{2} + \frac{1-\cos6x}{2} =1.5[/latex] Умножим обе части уравнения на 2, получаем: [latex]1-\cos2x+1-\cos4x+1-\cos6x=3\\ \\ -\cos2x-\cos 4x-\cos 6x=0\\ \\ -(\cos6x+\cos2x)-\cos4x=0[/latex] Воспользуемся формулами преобразования суммы в произведение [latex]-2\cos \frac{6x+2x}{2}\cos \frac{6x-2x}{2} -\cos4x=0\\ \\ -2\cos4x\cos2x-\cos4x=0\\ \\ -\cos 4x(2\cos2x+1)=0 [/latex] Произведение равно нулю, если один из множителей равен нулю [latex] \left[\begin{array}{ccc}\cos4x=0\\ \cos2x=-0.5\end{array}\right\to \left[\begin{array}{ccc}4x= \frac{\pi}{2}+ \pi n,n \in Z\\ 2x=\pm \frac{2\pi}{3}+2 \pi n,n \in Z \end{array}\right\to \left[\begin{array}{ccc}x_1= \frac{\pi}{8}+ \frac{\pi n}{4},n \in Z\\ x_2=\pm \frac{\pi}{3}+ \pi n,n \in Z\end{array}\right[/latex]