Если взять слово «РОМАШКА», то из букв этого слова можно составить другие слова, например, каша, комар. А вот слово КОРКА – нельзя, так как в исходном слове только одна буква «К».Определите, какие слова были взяты, если из букв...

Алгебра

Если взять слово «РОМАШКА», то из букв этого слова можно составить другие слова, например, каша, комар. А вот слово КОРКА – нельзя, так как в исходном слове только одна буква «К».Определите, какие слова были взяты, если из букв этих слов составили следующие слова (каждая строчка одно исходное слово):1. Бар, бал, бег, герб, арба, галера;2. Ось, тост, соя, ворон, ревность;3. Урна, вена, ранение, нива.

Автор: Гость