Если взять слово «РОМАШКА», то из букв этого слова можно составить другие слова, например, каша, комар. А вот слово КОРКА – нельзя, так как в исходном слове только одна буква «К».Определите, какие слова были взяты, если из букв...

Алгебра
Если взять слово «РОМАШКА», то из букв этого слова можно составить другие слова, например, каша, комар. А вот слово КОРКА – нельзя, так как в исходном слове только одна буква «К».Определите, какие слова были взяты, если из букв этих слов составили следующие слова (каждая строчка одно исходное слово):1. Бар, бал, бег, герб, арба, галера;2. Ось, тост, соя, ворон, ревность;3. Урна, вена, ранение, нива.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Алгебра  3. Уравнение извини, 2 не смогла! но они все связаны с математикой! 
Гость:
1Алгебра 2Вероятность 3Уравнение
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