Масса слона 5 т. Это на 4 т. 500г. больше, чем масса лошади. Во сколько раз слон тяжелее лошади?? (Вырызи массу в кг.)
Математика
Масса слона 5 т. Это на 4 т. 500г. больше, чем масса лошади. Во сколько раз слон тяжелее лошади?? (Вырызи массу в кг.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5000 кг слон 5000-4500=500 кг лошадь 5000:500=10 - во столько раз
Гость:
1т=1000кг 5т=5000 кг 5000-4500=500кг масса лошади 5000:500=в 10 раз слон тяжелее лошади.
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