Масса слона 5 т. Это на 4 т. 500г. больше, чем масса лошади. Во сколько раз слон тяжелее лошади?? (Вырызи массу в кг.)

Математика

Масса слона 5 т. Это на 4 т. 500г. больше, чем масса лошади. Во сколько раз слон тяжелее лошади?? (Вырызи массу в кг.)

Автор: Гость