составьте и решите задачу по схеме: а) 3,5кг стоят 44,8 лея 14,5 стоят ? леев ?кг стоят 160 леев б)12 костюмов 12 метров 25 костюмов ? метров ? костюмов 110 метров очень надо на завтра
Математика
составьте и решите задачу по схеме: а) 3,5кг стоят 44,8 лея 14,5 стоят ? леев ?кг стоят 160 леев б)12 костюмов 12 метров 25 костюмов ? метров ? костюмов 110 метров очень надо на завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
44,8/3,5=12,8 12,8*14,5=185,6лея 160/12,8=12,5 кг
Гость:
14,5*44,8 : 3,5 =185,6(леев) - стоят 14,5кг 160 * 3,5 : 44,8 =12,5(кг) - стоят 160леев 12:12=1(м) - на 1 костюм 25 * 1 = 25(м) - на 25 костюмов 110:1=110(кост). - выйдет из 110м
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