составьте и решите задачу по схеме: а) 3,5кг стоят 44,8 лея 14,5 стоят ? леев ?кг стоят 160 леев б)12 костюмов 12 метров 25 костюмов ? метров ? костюмов 110 метров очень надо на завтра

Математика

составьте и решите задачу по схеме: а) 3,5кг стоят 44,8 лея 14,5 стоят ? леев ?кг стоят 160 леев б)12 костюмов 12 метров 25 костюмов ? метров ? костюмов 110 метров очень надо на завтра

Автор: Гость